Капинвестиции в строительной отрасли Украины выросли на 7%

Объемы освоенных капитальных инвестиций в строительной отрасли Украины, по предварительным данным, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7% и составили около 120 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

По данным ведомства, по состоянию на начало 2013 года строительную деятельность осуществляли 33,555 тыс. предприятий в Украине, на которых были заняты 392 тыс. сотрудников.

Средняя заработная плата одного штатного сотрудника в строительстве в июне текущего года по сравнению с июнем прошлого года возросла на 7,3% - до 2,732 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5% - до 4,52 млн кв. м.

При этом строительные предприятия Украины, по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 19,2% - до 22,963 млрд грн.