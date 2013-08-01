Кабмин может отсрочить введение обязательной оценки недвижимости при продаже

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании намерен рассмотреть возможность отсрочки введения обязательной оценки имущества при его продаже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабмина заявила министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Нотариусы сегодня имеют доступ ко всем реестрам недвижимости. Проблема в том, что с сегодняшнего дня нотариусам (при оформлении сделке купли-продажи недвижимости – УНИАН) нужен отчет об оценке недвижимости. Не имея такой оценки, гражданин столкнется с барьерами», – сказала Лукаш.

Она сообщила, что намерена предложить Кабмину отсрочить введение обязательной оценки недвижимости.

«У нас не хватает субъектов оценочной деятельности. Кроме того, согласно постановлению Кабмина, граждане не могут использовать ранее сделанные оценки, срок которых еще не закончился. Потому я предлагаю Кабмину отсрочить процедуру обязательной оценки имущества и разрешить тем, кто уже заказал оценку, использовать ее до истечения срока ее действия», - сказала Лукаш.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступает в силу новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, которая прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством.

В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

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