Снос «хрущевок» могут начать в 2014 году

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) рассчитывает начать реализацию пилотного проекта по сносу устаревшего жилого фонда и строительстве на его месте новых домов в начале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

«Мы готовим модель до конца этого года. Согласно этой модели будут учтены все пожелания, в том числе и застройщиков, и самое главное – тех жителей, которым мы будем предлагать реализовать этот проект. Такая модель будет отработана до конца года. Мы ее презентуем и планируем, что в начале 2014 года перейдем к реализации пилотного проекта», - сказал Темник.

По его словам, на сегодняшний день уже 5 городов изъявили желание принять участие в этом проекте. Минрегион намерен определить, какой из этих городов лучше готов к его реализации.

Напомним, в июле депутаты предложили упростить условия отселения жильцов при проведении комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда. Согласно проекту закона №2496а, в частности, предлагается ограничиться согласием лишь более 60% собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений дома.