Введение новых правил оценки недвижимости отсрочили на 3 месяца

Кабинет министров Украины принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки имущества, которые планировалось ввести с 1 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабмина заявила министр юстиции Елена Лукаш.

«Кабинет министров Украины согласился с предложениями Министерства юстиции, Администрации Президента об отсрочке введения новых правил на три месяца и разрешил гражданам, уже заказавшим оценки имущества, использовать их в течение срока действия таких оценок», - сказала Лукаш.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, накануне заседания правительства глава Минюста Елена Лукаш заявила о намерении предложить правительству отсрочить введение обязательной оценки имущества при его продаже. По ее словам, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности и нужно разрешить гражданам, которые уже заказали оценку, использовать ее до истечения срока действия полученного документа.

Справка УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, которая прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.