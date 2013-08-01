На вторичном рынке Киева стоимость квартир снизилась

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева со 2 июля по 1 августа 2013 года снизилась на 0,82% - до 1 946 долл./кв. м, об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 543 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 002 долл./кв. м», - говорится в сообщении.

Цена продажи квартир в июле снизилась во всех районах столицы. Больше всего подешевели квартиры в Дарницком районе – на 1,11%, до 1 605 долл./кв. м. А меньше всего снизилась стоимость жилья в Печерском районе - на 0,53%, до 3 002 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.