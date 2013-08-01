Президент подписал закон об отсрочке налогообложения недвижимости

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

«До 31 декабря собственники недвижимости, подлежащей налогообложению (а именно, квартир площадью свыше 120 кв. м и домов свыше 250 кв. м – УНИАН), могут провести сверку данных на основе оригиналов документов о праве собственности на объекты жилой недвижимости и о площади таких объектов. Для этого необходимо обратиться в налоговые инспекции по месту регистрации собственников недвижимости», - отмечают в Миндоходов.

Ставки налогов, по информации министерства, определены на уровне 1% от минимальной зарплаты для квартир площадью от 120 до 240 кв. м и 2,7% - для квартир площадью свыше 240 кв. м. Для домов ставки налогов составляют 1% от минимальной зарплаты для домов до 500 кв. м и 2,7% - для домов свыше 500 кв. м.

Вместе с тем, в Миндоходов напомнили, что налогом облагается и суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом, собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

«Не платят налог собственники квартир, не превышающих по площади 120 кв. м и домов менее 250 кв. м – в независимости от количества таких домов. Если в собственности гражданина есть квартира и дом, суммарной площадью менее 370 кв. м, налог также не платится», - разъяснили в Миндоходов, но добавили, что такая «льгота» снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.

В Миндоходов также напомнили, что граждане, уже уплатившие налог на недвижимость, могут вернуть свои деньги или перечислить их как авансовый платеж за 2014 год.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Однако Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.