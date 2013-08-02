Власть предложила «Киевгорстрою» реконструировать хрущевки в центре столицы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена совместно с холдинговой компанией «Киевгорстрой» разработать проект и провести реконструкцию устаревшего жилого фонда на Подоле в Киеве.

Соответствующее предложение озвучил председатель КГГА Александр Попов в ходе рабочей встречи с президентом «Киевгорстроя» Игорем Кушниром.

«Что касается Подола, то у нас есть такое мнение, что там нужно провести реконструкцию старого жилого фонда... Давайте выберем конкретные объекты, посчитаем их стоимость, и если вам будет это интересно, можем заключить рамочное соглашение», - предложил Попов Кушниру.

Президент «Киевгорстроя» ответил согласием. «Нам думать нечего, в нашем лице вы можете всегда найти поддержку… Мы готовы», - сказал Кушнир.

При этом Попов добавил, что при реконструкции домов может быть рассмотрен вариант достройки нескольких этажей, за счет продажи квартир в которых застройщик сможет отбить затраты на проведение работ.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) рассчитывает начать реализацию пилотного проекта по сносу устаревшего жилого фонда и строительству на его месте новых домов в начале 2014 года. Принять участие в этом проекте уже изъявили желание 5 городов.