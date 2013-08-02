В крупнейших городах Украины снизилась стоимость квартир

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы со 2 июля по 1 августа 2013 года снизилась на 0,58-0,93%, сообщила консалтинговая компания SV Development.

Больше всего за месяц подешевели квартиры во Львове – на 0,93% до 1493 долл./кв. м. При этом самым дешевым оставался Сыхивский район, со средним показателем 1 209 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 1 818 долл./кв. м.

Стоимость квартир в Донецке снизилась на 0,82% до 1 212 долл./кв. м. Самым дешевым в городе оставался Петровский район, со средним показателем 856 долл./кв. м, а самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 464 долл./кв. м.

Цены на жилые апартаменты в Днепропетровске и Харькове снизились на 0,73% и 0,71% до 1 232 долл./кв. м и 1 118 долл./кв. м соответственно. При этом в Днепропетровске самым дешевым был Ленинский район, со средней стоимостью квартир в 970 долл./кв. м, самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 470 долл./кв. м. А в Харькове самые дешевые квартиры продавались в Червонозаводском районе - 937 долл./кв. м, самые дорогие – в Киевском районе - 1 380 долл./кв. м.

Меньше всего в июле подешевело жилье в Одессе – на 0,58% до 1 541 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался район Черемушки, со средним показателем 1 263 долл./кв. м, а самым дорогим – Приморский район, где средняя стоимость продажи составила 1 755 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в І полугодии выросла на 2,11-3,16% и составила 1 122-1 550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.

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