В Киеве снизилась стоимость аренды квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 3 июля по 2 августа снизилась на 0,85% - до 703 долл. в месяц, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 441 долл./месяц, самым дорогим Печерский район – 711 долл./месяц», - говорится в сообщении.

Снижение стоимость аренды квартир в прошедшем месяце наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Печерском районе – на 1,39% до 711 долл./месяц. Меньше всего – в Деснянском районе – на 0,44%, до 450 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» в Киеве больше всего снизились в Шевченковском районе – на 1,49% до 990 долл./месяц. Меньше всего - в Днепровском районе – на 0,5%, до 593 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в июле наблюдалось в Святошинском районе – на 1,55%, до 764 долл./месяц. А наименьшее – в Деснянском районе – на 0,54%, до 730 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І полугодии выросла на 2,75% - до 710 долл./месяц.

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.