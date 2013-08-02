"Киевгорстрой" в этом году введет в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья

Крупнейший столичный застройщик - холдинговая компания «Киевгорстрой» по итогам 2013 года планирует ввести в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, что превысит показатели 2012 года почти на треть.

Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир в ходе рабочей встречи 1 августа с председателем КГГА Александром Поповым .

«Сегодня наша компания ведет строительство на 34 площадках. В общей сложности это 17 домов… С учетом прошлого года, если это было 220-230 тыс., то я думаю в этом году по городу Киеву это будет 300 тыс.», - сказал Кушнир, добавив, что до конца 2013 года компания планирует начать реализацию еще нескольких крупных проектов.

Также президент «Киевгорстроя» сообщил, что на сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в основном за счет частных инвестиций.

«На сегодняшний день 90% инвестиций, которые получает наша компания – это инвестиции частных инвесторов. То есть мы практически строим в городе Киеве (учитывая то, что мы занимаем 25-30% от рынка Киева) за счет населения», - отметил Кушнир.

Как сообщал УНИАН, «Киевгорстрой» в 2012 году ввел в эксплуатацию 15 жилых домов в Киеве общей площадью 224,4 тыс. кв. м, что на 5% больше показателей 2011 года.

Также в 2012 году компания ввела в эксплуатацию жилые дома в Буче (Киевская обл.) общей площадью 15,409 тыс. кв. м и Житомире общей площадью 12,233 тыс. кв. м.

В прошлом году по сравнению с 2011 годом компания увеличила чистую прибыль на 6,25% - до 144,66 млн грн, а объем привлеченных инвестиций - на 69,2% до 2,2 млрд грн.

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