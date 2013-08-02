«Киевгорстрой» просит у столичной власти землю под новостройки

Холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилась к Киевской городской государственной администрации (КГГА) с просьбой посодействовать в выделении земельных участков под застройку в столице, взамен пообещав передавать больше квартир для участия в программах доступного жилья.

Соответствующая просьба была озвучена президентом «Киевгорстроя» Игорем Кушниром в ходе рабочей встречи с председателем КГГА Александром Поповым.

«Пользуясь случаем, прошу посодействовать в выделении земельных участков, которые есть на сегодняшний день, органами Киевсовета. В свою очередь мы можем пообещать, что большая часть построенного жилья на этих участках будет передана для участия в социальных программах по обеспечению граждан доступным жильем», - сказал Кушнир.

По его словам, в ответ на лояльное отношение к предприятию относительно выделения земли, компания готова отдавать по низким ценам квартиры для обеспечения тех людей, которые в этом нуждаются.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в рамках участия в жилищных госпрограммах «Киевгорстрой» передал 468 квартир по программам «Доступное жилье» (30/70) и удешевленной ипотеки.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

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