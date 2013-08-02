Цены на жилье в Британии достигли максимума за 5 лет

Цены на жилье в Великобритании в июле выросли на 0,8%, а в годовом выражении рост составил 3,9%. Ранее более быстрые темпы роста отмечались только в июле 2010 года, когда в годовом выражении цены прибавили 6,6%, сообщают Вести.ru.

Экономисты ожидали роста на 0,4% в месячном и 3% в годовом выражении. Напомним, что в июне стоимость жилья выросла на 0,3% и 1,9% соответственно.

Такой рост означает, что средняя стоимость жилого дома в Великобритании составила 170,825 тыс. фунтов стерлингов, а это самый высокий показатель с июня 2008 года.

Судя по всему, рост произошел на фоне улучшения уверенности покупателей в связи с восстановление экономики в сочетании с поддержкой со стороны правительства, которая помогла увеличить доступность кредитования при снижении ставок.

При этом предложение на рынке остается достаточно ограниченным, а рост арендных ставок все еще опережает рост заработной платы.

Также стоит учитывать, что такая ситуация говорит о возможном образовании пузыря на рынке недвижимости в стране. Хотя этот фактор вызывает активные споры, как и эффективность государственного вмешательства на рынок жилья, есть признаки того, что рост сектора дает импульс экономике.

Здоровый рынок жилья рассматривается как решающий фактор для сильной экономики, поскольку помогает создавать рабочие места. Также это помогает повысить уверенность домовладельцев, так как они настроены более оптимистично, в том случае если их инвестиции растут.