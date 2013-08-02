В Украине выросла стоимость строительно-монтажных работ

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,5%, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Согласно сообщению, повышение цен на СМР в январе-июне текущего года наблюдалось во всех сферах строительства.

В частности, по данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере комплексных промышленных сооружений и жилых домов – на 7,4% по сравнению с январем-июнем 2012 года. А менее всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере нежилых сооружений – на 6%.

При этом стоимость СМР в июне 2013 года по сравнению с маем этого года выросла на 1,5%.

В Госстате отметили, что наибольший рост на СМР в июне зафиксирован в сфере жилых домов – 1,7%. Наименьший рост цен на СМР в июне по отношению к маю наблюдался в строительстве транспортных сооружений – всего 1%.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине, по данным Госстата, в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,7%.

Стоимость СМР в Украине в 2012 году возросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом. А в 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом.