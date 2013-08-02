Всемирный банк профинансирует проект по модернизации ЖКХ в Украине

Руководство Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы официально подтвердило свои намерения относительно финансирования проекта «Развитие городской инфраструктуры-2», предусматривающего модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

«Первая миссия по подготовке проекта запланирована на 12-23 августа 2013 года. Основным ее заданием будет определение позиций правительства относительно предлагаемых объемов, заданий, процесса подготовки и механизмов реализации проекта», - сообщила пресс-служба Минрегиона.

По ее данным, целью будущего проекта является улучшение качества и надежности услуг в сфере водоснабжения, водоотвода и обращения с твердыми отходами путем осуществления инвестиций в инфраструктуру и перестройку институционного потенциала городов Киева, Харькова, Донецка, Краматорска, Кировограда, Житомира, Коломыи и Тернополя.

Как сообщал УНИАН, в 14 городах Украины действует проект «Развитие городской инфраструктуры» стоимостью 140 млн долл., который реализуется совместно со Всемирным банком. По предварительным результатам, средний показатель экономии электроэнергии на 11 коммунальных предприятиях-участниках проекта составил более 30%. Реконструированы 402 из 452 предусмотренных насосных станций. Также заменено и проложено около 40 км сетей водоснабжения и водоотвода, а до конца года этот показатель должен составить 49,4 км сетей.