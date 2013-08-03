Местные власти повысили коммунальные тарифы в 7 регионах Украины

За последнюю неделю об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги сообщили Совет министров АР Крым, Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская областные государственные администрации.

Об этом на всеукраинском селекторном совещании по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период доложил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - руководитель аппарата Андрей Билоусов, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Другие областные, Севастопольская и Киевская городские государственные администрации отметили, что тарифы не пересматривались, говорится в сообщении.

Билоусов сообщил, что значительное повышение тарифов для населения произошло в с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области: тариф на услуги по водоснабжению вырос на 70,0% (новый тариф - 5,95 грн/м3, предыдущий тариф - 3,50 грн/м3); тариф на услуги по водоотводу вырос на 98% (новый тариф - 4,95 грн/м3, предыдущий тариф - 2,50 грн/м3). Также значительное повышение тарифов зафиксировано в с. Мазинки Переяслав-Хмельницкого района Киевской области: тариф на услуги по водоснабжению вырос на 66,7% (новый тариф – 5,00 грн/м3, предыдущий тариф - 3,00 грн/м3); в с. Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области, где тариф на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий вырос на 209,7% (новый средневзвешенный тариф 3,19 грн/м2, предыдущий тариф - 1,03 грн/м2). Согласно принятому решению тариф вводится в действие с 15 августа.

В свою очередь министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник заявил, что облгосадминистрациям необходимо обеспечить осуществление рабочими группами проверок экономической обоснованности тарифов, которые были повышены за последнюю неделю, и в недельный срок предоставить соответствующую информацию в Минрегион.

В пресс-службе сообщили, что согласно полученной из регионов информации, органами местного самоуправления тарифы пересмотрены:

- на услуги по водоснабжению - в 9 населенных пунктах (с. Новополье Криворожского района Днепропетровской области; с. Мазинки Переяслав-Хмельницького района Киевской области; с. Засулье Лубенского района и г. Кобеляки Полтавской области; с. Сад, с. Ясени, с. Москалевщина Сумского района Сумской области; с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области; г. Христиновка Черкасской области);

- на услуги по водоотводу – в 8 населенных пунктах (с. Войковое, с. Открытое, с. Каштановка Первомайского района АР Крым; с. Новополье Криворожского района Днепропетровской области; с. Сад, с. Ясени Сумского района Сумской области; с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области; г. Христиновка Черкасской области);

- на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – в с. Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области.