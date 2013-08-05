Земля для коттеджной застройки под Киевом в июле подешевела на 0,3%

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 6 июля по 5 августа 2013 года снизилась на 0,32% - до 3 149 долл./сотка, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1 038 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 787 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, наиболее существенное снижение стоимости земли под Киевом в июле наблюдалось в Макаровском районе – на 1,8%, до 1741 долл./сотка. А больше всего подорожали земельные участки в Барышевском районе – на 1,13%, до 1074 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева, по данным SV Development, в І полугодии 2013 года выросла на 0,93% - до 3 161 долл./сотка.

Средняя стоимость земли под Киевом под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% - до 3132 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.