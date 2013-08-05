Постановление об отсрочке введения нового порядка оценки недвижимости вступило в силу

Постановление о переносе сроков введения нового порядка оценки недвижимости с целью налогообложения до 1 ноября вступило в силу.

Соответствующее постановление Кабмина №501 от 1 августа 2013 года «О внесении изменений в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 4 марта 2013 года №231», опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, срок действия использования отчетов об оценке, проведенных субъектами оценочной деятельности, продлен до 31 октября 2013 года.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки имущества, которые планировалось ввести с 1 августа.

По словам министра юстиции Елены Лукаш, правительство согласилось с предложениями Министерства юстиции и Администрации Президента об отсрочке введения новых правил на три месяца и разрешило гражданам, уже заказавшим оценки имущества, использовать их в течение срока действия таких оценок.

Ранее глава Минюста заявила о намерении предложить правительству отсрочить введение обязательной оценки имущества при его продаже.

По ее словам, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, которая прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.