Земля под коттеджную застройку из 5 регионов подешевела только во Львовской области

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство среди пяти регионов Украины в период с 6 июля по 5 августа снизилась только во Львовской области – на 0,15% - до 2 011 долл./сотка, об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Каменка-Бугский район со средним показателем 995 долл./сотка, самым дорогим - Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 296 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, стоимость земли под коттеджное строительство в Одессе, Харькове, Днепропетровске и Донецке в июле выросла на 0,02-0,56%.

Так, больше всего подорожала земля в Донецке - на 0,56%, до 4 330 долл./сотка. При этом самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 615 долл./сотка, а самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9 638 долл./сотка.

Земля под Харьковом и Днепропетровском подорожала на 0,23% - до 1 772 долл./сотка и 0,46%, до 2 171 долл./сотка соответственно. В пригороде Харькова самым дешевым оставался Чугуевский район, со средней ценой в 1 102 долл./сотка, а самым дорогим - Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1 834 долл./сотка. Под Днепропетровском самым дешевым был Крыничанский район со средним показателем 912 долл./сотка, а самым дорогим - Синельниковский район, в котором средняя стоимость продажи земельных участков составила 2 435 долл./сотка.

Незначительно выросла стоимость земельных участков под коттеджную застройку в пригороде Одессы – на 0,02% - до 4 722 долл./сотка. При этом самым дешевым под Одессой оставался Беляевский район со средним показателем 2 380 долл./сотка, а самым дорогим - Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 5 765 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в 5 регионах Украины в I полугодии выросла только во Львовской области – на 0,25%.

Стоимость земли под коттеджное строительство в Одессе, Харькове, Днепропетровске и Донецке за полгода снизилась на 0,6-1,9%.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.