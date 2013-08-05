Азаров поручил разобраться с повышением коммунальных тарифов в регионах

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил проверить обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах и о результатах проверки доложить в недельный срок.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как напомнили в Кабмине, в течение минувшей недели возросла стоимость услуг по водоснабжению, водоотводу, содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в некоторых населенных пунктах АР Крым, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей, где органами местного самоуправления были пересмотрены соответствующие тарифы.

Глава правительства отметил недопустимость необоснованного повышения цен для населения.

Вопрос формирования тарифов должен быть всесторонне изучен, целесообразность повышения – экономически обоснованной, подчеркнул Азаров, отметив, что незаконно повышенные цены на услуги ЖКХ должны быть приведены к предыдущему уровню.

Азаров поручил Минрегиону тщательным образом разобраться с проблемой повышения тарифов, которая особенно обострилась в течение последней недели, и взял этот вопрос на личный контроль, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2013 года по сравнению с маем снизилась на 3% - до 11,613 млрд грн.

В январе-июне 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,9 млрд грн, что составило 104,7% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской, Сумской и Черкасской областях (111-118,9%), а самый низкий – в АР Крым, Волынской области и Севастополе (99,2-99,5%).