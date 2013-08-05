Средняя заявленная стоимость квартир Киева в июле выросла на 0,7%

Средняя заявленная стоимость квартир в Киеве в июле 2013 года по сравнению с июнем выросла на 0,7% - до 2 204 долл./кв. м.

Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре киевского рынка купли-продажи квартир.

«Средняя заявленная стоимость квартир в июле 2013 года была на уровне 2 204 долл./кв. м. Средние реальные цены продолжили тенденцию к плавному снижению. В среднем, разница между средней реальной и средней заявленной стоимостью квадратного метра в июле 2013 года составила -26,3%», - говорится в обзоре компании Real Druzi.

При этом эксперты отметили, что в июле был достаточно высокий уровень активности на рынке купли-продажи, особенно в конце месяца, так как с 1 августа должны были вступить в действие новые правила оценки недвижимого имущества, и это подталкивало клиентов к быстрому принятию решений. Однако часть продавцов жилья в Киеве, понимая, что не успеют продать свою квартиру до конца месяца, временно снимали ее с продажи.

В августе аналитики компании Real Druzi прогнозируют повышение спроса на покупку-продажу квартир Киева.

«С 1 сентября вступит в силу новый порядок расчетов при покупке недвижимости на сумму более 150 000 гривень. Все платежи при покупке квартир, стоимость которых превышает указанную сумму (а это 100% квартир в Киеве), будут проходить только по безналичному расчету, что в свою очередь приведет к увеличению расходов как продавцов, так и покупателей», - считает в агентстве недвижимости.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в июле, по данным консалтинговой компании SV Development, снизилась на 0,82% - до 1 946 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.