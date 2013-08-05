Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства задолжали за электроэнергию 3,7 млрд грн

Задолженность предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины за потребленную электроэнергию по состоянию на 1 июля 2013 года составила 3,67 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг).

Согласно сообщению, долги за электроэнергию на 96 предприятиях-лицензиатах Нацкомуслуг на 1 июля составили 2,49 млрд грн.

По сравнению с І кварталом 2013 года задолженность предприятий водопроводно-канализационного хозяйства увеличилась на 580,9 тыс. грн, или 18,8 %. В том числе по предприятиям-лицензиатам Нацкомуслуг - на 323,3 тыс. грн, или 14,9%.

По данным Нацкомуслуг, наибольшая задолженность за потребленную электроэнергию на 1 июля была у предприятий Донецкой (858,5 млн грн), Луганской (849,6 млн грн), Днепропетровской (631,5 млн грн) областей и Киева (465,6 млн грн).

В общей сложности в январе-июне предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Украины фактически уплатили за электроэнергию 1,02 млрд грн, или 47,8%, в том числе предприятия-лицензиаты Нацкомуслуг – 657,4 млн грн, или 42,8%.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2013 года по сравнению с маем снизилась на 3% - до 11,613 млрд грн.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный в 2011 году. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).