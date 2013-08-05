Сфера ЖКХ готова к зиме на 60%, уверяет Минрегион

Плановые показатели состояния подготовки сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины к работе в осенне-зимний период выполнены на 60%, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

По данным Минрегиона, к зиме подготовлено уже 133 тыс. жилых домов (65% от плана), 15 тыс. школ (78,3%), 11 тыс. детских садиков (79,4%) и 5,3 тыс. больниц (73,1%).

В соответствии с графиком подготовлено 17 тыс. котельных (68,5% от плана). Лучшими темпами проходит подготовка котельных в Винницкой (71,8%), Волынской (72,7%), Днепропетровской (75%), Донецкой (64,8%), Закарпатской (77,4%), Тернопольской (73,2%), Ровенской (82,9%), Харьковской (72,3%) областях и городе Севастополь (71,4%).

Кроме того, отремонтировано 1070 км водопроводных сетей (65,5% от плана) и 424 км канализационных сетей (68%).

Также заготовлено 396,2 тыс. тонн угля (80,9% от плана) и созданы запасы жидкого топлива в объеме 57,1 тыс. тонн (64,6% от плана).

Как сообщал УНИАН, Минрегион создал 4 мобильные группы для проверки в регионах фактического состояния подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период. Одну из мобильных групп возглавил лично глава Минрегиона.