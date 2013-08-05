Укргосреестр обязали указывать причины отказа регистрации имущества

Министерство юстиции Украины обязало сотрудников Государственной регистрационной службы Украины указывать причины отказа регистрации имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона.

«Сегодня уже полностью подписан указ министром юстиции, инициированный Укргосреестром о том, что обязан государственный регистратор в своем решение указать полный перечень оснований для отказа при государственной регистрации недвижимости», - сказал он.

Ворона также напомнил, что госрегистратор имеет право отказать в регистрации только после того, как он назначит срок исправления обращения и эти исправления внесены не будут.

«У нас были обращения граждан о том, что не было оснований, когда наши регистраторы отказывали в государственной регистрации. Мы сегодня не хотим проблем, чтобы люди нам жаловались», - сказал Ворона.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано свыше 2,15 млн заявлений и запросов, более трети из которых регистрировали нотариусы.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.