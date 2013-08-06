Инвестиции в элитную недвижимость Киева в июле выросли на 75%

Объем инвестиций в элитную недвижимость Киева в июле 2013 года по сравнению с июнем вырос на 74,6% – до 159,54 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба агентства недвижимости Park Lane (г. Киев).

«По всем параметрам рынок купли-продажи элитной недвижимости в июле был активен. Частично это связано с ожиданием новой процедуры оценки недвижимого имущества. При этом цены оставались стабильными. Данная ситуация была выгодна и актуальна для обеих сторон сделки, поэтому процесс переговоров проходил цивилизованно и эффективно. При этом хочется отметить, что даже в текущей ситуации на рынке элитной недвижимости не было отмечено панических настроений и поспешных решений», – цитирует пресс-служба генерального директора агентства Park Lane Галину Мельникову.

Согласно сообщению, по итогам месяца доля элитного сегмента в общем количестве сделок составила 5,6%. При этом доля средств, вложенных в элитные объекты, составляет 25,6% от всех капиталовложений в недвижимость в июле.

Напомним, в июне 2013 года по сравнению с маем, по данным Park Lane, объем капиталовложений в элитную недвижимость столицы вырос на 29,1% - до 91,36 млн грн.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день работают 6 филиалов компании. Park Lane является членом Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, а также Союза специалистов по недвижимости Украины.