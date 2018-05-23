Реконструкция хрущевок: принуждение к отселению

Планы по сносу хрущевок и строительству на их месте новых домов возникают у власть имущих с завидной регулярностью. Что не удивительно: по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), на сегодняшний день в стране к категории аварийных относится более 13 тыс. жилых домов.

Последний раз «жизнь» устаревшего жилфонда висела на волоске в 2006 году, когда в Украине был принят закон о реконструкции городской застройки, а власти обещали начать снос хрущевок изо дня на день. Тогда в крупных украинских городах даже возник ажиотаж на ветхие дома. Люди покупали устаревшее жилье, рассчитывая в итоге получить взамен квартиру в новостройке. Однако этим планам не суждено было сбыться. Камнем преткновения на пути к сносу стала норма закона, которая предполагала согласие на это всех 100% его жильцов.

В 2008 году идея реконструкции устаревшего жилого фонда хоть и оставалась актуальной, но явно отошла на второй план по сравнению с более насущными проблемами.

Из-за нагрянувшего кризиса застройщики вообще были поставлены на грань выживания. Неудивительно, что за время существования закона ни одну хрущевку в стране так и не пустили под снос.

В июле тема реконструкции хрущевок неожиданно получила ребрендинг. И все благодаря законопроекту, поданному четырьмя депутатами от Партии регионов (Юрием Гержовым, Юрием Любоненко, Константином Гузенко, Владимиром Сальдо) и Геннадием Зубко от фракции ВО «Батькивщина», предложивших внести изменения в принятый в 2006 году закон о реконструкции кварталов устаревшего жилфонда. Главное предлагаемое нардепами новшество – возможность ограничиваться согласием лишь более 60% жильцов дома при его сносе. Данный законопроект возродил надежду множества жителей ненадежных советских конструкций на переезд в новые квартиры. Однако, как выяснилось, инициатива депутатов снова может остаться нереализованной. Причины все те же – непродуманность законодательных изменений и неготовность застройщиков к участию в столь масштабных проектах.

Принудительное отселение

Оказывается, что ни закон от 2006 года, ни предлагаемые в него изменения, не содержат четких гарантий того, что владельцам старого жилья дадут квартиры хотя бы в том же районе, не говоря уже о том доме, который будет построен взамен снесенного. Не указано и того, на квартиру какого метража сможет рассчитывать жилец в новостройке.

«Законопроект в сегодняшнем виде, скорее всего, приниматься не будет. Он требует существенной доработки. В законопроекте нет четких гарантий по срокам строительства нового дома вместо снесенного и даже не указано того, куда будут отселять жильцов, пока новый дом будет строиться», - сообщил УНИАН источник в Минрегионе на условиях анонимности.

Согласен с этим и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко. По его словам, законопроект в данном виде не может быть принят из-за своей неконституционности.

«Нельзя принудительно отселять людей, если они не согласны переезжать. В данном случае нужно применять механизм общественной потребности и отселять жителей, если дом становится аварийно-опасным. К тому же отселение должно осуществляться в подготовленное жилье. А его сейчас просто нет», - говорит Кучеренко.

Возникают сомнения по поводу реализациии «хрущевских проектов» и у самых застройщиков, которым придется отдавать львиную долю «квадратов» жителям старых «хрущевок».

Данная схема вполне может быть реализована в центральных районах крупных украинских городов, где инвестор сможет рассчитывать на то, что высокая стоимость жилья покроет и затраты на строительство, и безвозмездное выделение квартир для жильцов снесенного «раритета».

«Намного сложнее будет заинтересовать строителей возводить новые дома в регионах, где ситуация с ветхим жильем не менее плачевна. И тут государству нужно будет серьезно постараться, чтобы должным образом стимулировать застройщика к строительству новых домов», - отметил Кучеренко.

Пилотные проекты от Минрегиона

Несмотря на всю сложность реализации проекта, невыполнимым его назвать нельзя. Во всяком случае, в крупных украинских городах. Это как нельзя лучше подтверждает опыт Москвы, где за время реализации программы сноса ветхих пятиэтажек (стартовала в 1999 году) было успешно снесено и расселено более 1,3 тыс. домов общей площадью порядка 5 млн кв. м. Однако и в столице Российской Федерации (где стоимость апартаментов несравнимо выше, чем в том же Киеве) программа сноса хрущевок затянулась на многие годы. Рассчитывать на то, что в Украине данный процесс пойдет быстрее, не приходится. А вот на то, что он сдвинется с мертвой точки, надежда есть.

Недавно глава Минрегиона Геннадий Темник сообщил, что ведомство приступило к разработке пилотного проекта по сносу устаревшего жилфонда.

«Мы готовим модель до конца этого года. Согласно этой модели, будут учтены все пожелания, в том числе и застройщиков, и самое главное – тех жителей, которым мы будем предлагать реализовать этот проект. Такая модель будет отработана до конца года. Мы ее презентуем и планируем, что в начале 2014 года перейдем к ее реализации», - сказал Темник, добавив, что принять участие в пилотном проекте изъявили желание 5 городов. В пресс-службе Минрегиона уточнили, что среди них областные центры Черновцы и Тернополь, а также города районного значения: Нововолынск (Волынская обл.), Бердянск (Запорожская обл.) и Жовква (Львовская обл.). Однако в каком из этих городов стартует программа реконструкции жилых районов, пока неизвестно.

А вот в Киеве, похоже, не намерены дожидаться ни принятия законодательных изменений, ни проведения Минрегионом пилотного проекта. На прошлой неделе председатель Киевгоргосадминистрации Александр Попов предложил президенту холдинговой компании «Киевгорстрой» (крупнейшему столичному застройщику) совместно разработать проект по реконструкции устаревшего жилого фонда в одном из центральных районов столицы, на что последний ответил согласием. Подробности данного проекта пока неизвестны, но, обсуждая возможность его реализации, глава КГГА сказал, что при реконструкции домов может быть рассмотрен вариант достройки нескольких этажей, за счет продажи квартир в которых застройщик сможет отбить затраты на проведение работ.

Впрочем, реализация и этого проекта также может упереться в несогласие жильцов на переселение. Поэтому, как ни крути, а пока государство не закрепит на законодательном уровне все необходимые нюансы программы сноса «хрущевок», ожидать начала массовой «перестройки» не приходится. Скорее всего, в ближайшие годы случаи сноса устаревшего жилого фонда будут единичными и во многом зависящими от инициатив местных властей и их способности заинтересовать инвестора в реализации подобных проектов.

Виктор Нагорский (УНИАН)