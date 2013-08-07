Азаров требует найти виновных в повышении коммунальных тарифов

Премьер-министр Николай Азаров требует исключить даже саму возможность появления экономически необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Летнее затишье отдельные чиновники в регионах использовали для того, чтобы попытаться «тихой сапой» повысить тарифы на услуги ЖКХ. В нескольких городах и городках семи регионов, где тарифы определяет местная власть, произошли такие попытки. Причем циничные попытки. В одном случае тариф на водоснабжение пожелали увеличить на 70%, тариф на услуги по водоотводу - на 98%. В другом - тариф на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий попытались поднять в три раза. И так далее. Где совесть у местных чиновников и коммунальщиков? Чем может быть обоснован такой скачок тарифов? Они что, электроэнергию покупают в Великобритании, а зарплаты выплачивают как в Норвегии? И соответствующие облгосадминистрации, и Минрегионстрой должны были сразу же призвать инициаторов таких абсурдных планов к порядку», - возмутился Азаров.

Он отметил, что правительство «не позволит такого издевательства над людьми. Нигде и никому не разрешено удовлетворять административные или коммерческие аппетиты за счет наших людей».

В связи с этим премьер поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.

«Использовать все законные возможности, чтобы пресечь такие попытки. Вплоть до кадровых выводов в отношении руководителей, которые не способны навести порядок на своей территории. А вообще-то, Александр Юрьевич Вилкул, мы должны исключить даже возможность появления экономически необоснованных тарифов. Ведь главные составляющие тарифов – цена на газ, электроэнергию, размеры должностных окладов и тому подобное – находятся в сфере государственного регулирования. И мы полностью можем обеспечить прозрачный и полностью понятный людям механизм тарифообразования», - отметил Азаров.

Также премьер поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и национальным комиссиям, которые осуществляют регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тщательным образом проанализировать себестоимость тарифов – как базовую, так и с учетом особенностей регионов, «чтобы у нас была полностью обоснованная «координатная сетка» стоимости коммунальных услуг».

«Почему это именно сейчас актуально? Сейчас полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Кроме привычных вещей - создания запасов топлива, реконструкции аварийных объектов и участков теплосетей и сетей водоснабжения и тому подобное - я требую, чтобы подготовка происходила и в плане уменьшения себестоимости услуг по водо- и теплоснабжению. Резервы здесь огромные. Их нужно найти и в полной мере задействовать до начала отопительного сезона. Мы не позволим перекладывать чью-то чиновническую бесхозяйственность на людей! А люди должны быть уверены, что никаких оснований для повышения тарифов нет. И поэтому никакого повышения ни в текущем, ни в следующем году правительство не допустит", - заверил Азаров.

Напомним, в начале августа возросла стоимость услуг по водоснабжению, водоотводу, содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в некоторых населенных пунктах АР Крым, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей, где органами местного самоуправления были пересмотрены соответствующие тарифы.