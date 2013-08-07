Бродский предлагает вернуть государственное регулирование коммунальных тарифов

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предложила Кабинету министров разработать законопроект, который предусматривает возвращение практики государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в обращении главы Госпредпринимательства Михаила Бродского к вице-премьер-министру Александру Вилкулу, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно обращению, в декабре 2011 года в Украине была законодательно изменена процедура установления тарифов на ЖКХ. Как отмечается, акты, устанавливающие тарифы, были выведены из-под действия Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

«Таким образом, общественность была лишена участия в столь важном вопросе, как формирование тарифной политики и доступ к информации о реальном положении дел в отрасли. А между тем, установление тарифов на коммунальные услуги для субъектов естественных монополий остается единственным способом регуляторного влияния на деятельность таких монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках», - говорится в обращении Госпредпринимательства.

В этой связи, а также с целью практического сбалансирования интересов государства, потребителей и поставщиков, Госпредпринимательства предлагает вернуть распространение норм закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» на сферу установления цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и поручить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработать соответствующий законопроект.

Как сообщал УНИАН, в середине июля вице-премьер-министр Александр Вилкул отмечал, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине должны оставаться стабильными, а местным властям, которые допустили их повышение нужно привести тарифы к экономически обоснованным для населения. В свою очередь, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 6 августа поручил проверить обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах и о результатах проверки доложить в недельный срок.