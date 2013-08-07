Доходность брендированных гостиниц Киева снизилась почти на треть

Показатель доходности на номер в брендированных гостиницах украинской столицы в январе-июне 2013 года снизился почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle Ukraine.

«Гостиничный рынок Киева в силу ряда причин характеризуется высоким уровнем конкуренции, и операционные показатели гостиниц 2013 года уступают прошлогодним. Показатель RevPAR (доходность на номер) в брендированных гостиницах украинской столицы снизился почти на 32% в первом полугодии 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года. Это следствие падения загрузки на 10% и снижения среднего тарифа более чем на 20%», - цитирует пресс-служба руководителя отдела гостиничного бизнеса компании Jones Lang LaSalle Дэвида Дженкинса.

По данным компании, за шесть месяцев 2013 года средняя загрузка качественных гостиниц в столице составила 48,3% против 53,5% в первой половине 2012 года.

«Череда открытий новых гостиниц за последние несколько лет привела к напряженной конкуренции объектов за корпоративный спрос и по-прежнему ограниченный поток туристов. В условиях финансовой и политической нестабильности в Украине, на наш взгляд, понижающий тренд сохранится и в дальнейшем, особенно учитывая тот факт, что в ближайшие несколько лет в городе откроется еще несколько гостиниц, включая объекты под такими брендами, как Park Inn, Hilton и Renaissance», - говорится в сообщении компании.

При этом Дженкинс отмечает снижение средней стоимости номера в гостиницах в первом полугодии на 32% - до 212 долл. за номер. По его мнению, снижение средней стоимости номеров было обусловлено открытием гостиницы Fairmont в 2012 году, что обострило конкуренцию в наиболее дорогом сегменте гостиничного рынка Киева, который к тому моменту уже был представлен отелями Hyatt и InterContinental. В результате предложение в этом сегменте превысило немногочисленный платежеспособный спрос, что привело к снижению среднего тарифа.

В компании также обращают внимание на то, что в июне прошлого года, когда Киев принимал Евро-2012, средний тариф по рынку составлял 446 долл., а в июне 2013 года – 207 долл. В то же время в загрузке отелей в июне этого года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года изменений не произошло.

«Несмотря на безвизовый режим для большинства прибывающих путешественников, мы видим, что Киеву еще не удалось в полной мере закрепиться в списке популярных европейских направлений туров выходного дня. Однако в условиях снижения среднего тарифа и открытия все большего количества доступных гостиничных объектов есть надежда на рост спроса в выходные, что позволит повысить загрузку гостиниц в городе, который по праву может считаться заслуживающим внимания туристическим направлением», - считает Дженкинс.

По его словам, открытие нового терминала аэропорта в прошлом году и увеличение числа прямых международных рейсов также должны положительно повлиять на гостиничный рынок города.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года эксперты отмечали перенасыщение гостиничного рынка Киева 4-5-звездочными гостиницами. По данным руководителя департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» Виктора Оборского, заполняемость 4-5-звездочных гостиниц в столице в 2012 году составила 55-60%.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости в 70 странах. Портфель компании составляет около 242 млн кв. м по всему миру, а годовой оборот - 3,9 млрд долл.

В 2012 году Jones Lang LaSalle закрыла сделки по купле-продаже и привлечению финансирования общим объемом 63 млрд долл.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Актау.