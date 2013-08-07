Азаров: коммунальные тарифы не будут повышаться ни в этом, ни в следующем году

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что правительство не допустит повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ни в этом, ни в следующем году.

Об этом сказано в заявлении Азарова, размещенном на его персональном сайте.

“Стоило начаться периоду отпусков, как некоторые чиновники на местах, видимо, решили, что можно воспользоваться затишьем и поднять тарифы для населения. Очень зря они думают, что это может остаться незамеченным правительством, а я, как премьер-министр, допущу такой произвол. Я уже неоднократно говорил, что никаких причин увеличивать стоимость услуг ЖКХ для населения нет. Ни в этом, ни в следующем году правительство этого не допустит”, - заявил Азаров.

Он отметил, что в ряде небольших городов, где тарифы устанавливает местная власть, были предприняты попытки повысить тарифы для населения, в отдельных случаях на 70-100%. “Спрашивается: на каком основании? Где совесть коммунальщиков и чиновников? Как вообще можно обосновать такие скачки?! Именно потому и Минрегионстрой, и облгосадминистрации должны призвать инициаторов этих абсурдных планов к порядку. Правительство не допустит такого издевательства над людьми! Нигде и никому не позволено удовлетворять административные или коммерческие аппетиты за счет украинцев!” - заявил премьер.

Он также потребовал, чтобы при подготовке к отопительному сезону ответственные лица, кроме запаса топлива, обеспечили уменьшение себестоимости предоставления услуг водо- и теплоснабжения.

“Сейчас активно идет подготовка к отопительному сезону. Кроме привычных вещей: создание запасов топлива, реконструкции аварийных объектов и участков теплосетей и сетей водоснабжения, я требую, чтобы подготовка происходила и в плане уменьшения себестоимости услуг по водо- и теплоснабжению. Резервы здесь огромные. Их надо найти и в полной мере задействовать до начала отопительного сезона. Украинцы должны быть уверены, что никаких скачков тарифов не будет”, - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр сегодня, 7 августа, на заседании Кабмина поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.

В течение минувшей недели возросла стоимость услуг по водоснабжению, водоотводу, содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в некоторых населенных пунктах АР Крым, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей, где органами местного самоуправления были пересмотрены соответствующие тарифы.