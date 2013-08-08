Комиссии по проверке обоснованности коммунальных тарифов работают во всех регионах

Во всех регионах Украины сформированы и работают комиссии по проверке обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Там где они (тарифы – УНИАН) завышены, правительство намерено действовать быстро и жестко», - сказал Вилкул.

При этом он привел пример необоснованного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг по решению одного из сельских советов Харьковской области. «Благодаря своевременным действиям комиссии сельский совет отменил свое же решение о повышении тарифов на воду и водоснабжение», - сообщил вице-премьер-министр.

Он также рассказал, что все случаи выявления необоснованного повышения тарифов фиксируются, а необходимая информация передается в Антимонопольный комитет и инспекцию по ценам.

«Там, где тарифы являются высокими, но обоснованными, нужны другие серьезные механизмы – инвестиции, модернизация, замена на другие источники питания. В этой связи очень важным является замена труб и теплотрасс», - отметил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 7 августа потребовал исключить даже саму возможность появления экономически необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В свою очередь, Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предложила Кабинету министров разработать законопроект, который предусматривает возвращение практики государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.