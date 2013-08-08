Аренда элитной недвижимости Киева подорожала почти на треть

Объем средств, потраченных на аренду элитной недвижимости Киева, в июле 2013 года по сравнению с июнем вырос на 31,6% - до 1,63 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства недвижимости Park Lane (г. Киев).

По данным Park Lane, доля сделок, заключенных в элитном сегменте, заняла 6,7% от всех сделок по аренде, состоявшихся в июле.

«Второй месяц подряд в сегменте загородной недвижимости у нас остается стабильным количество сделок, но при этом увеличивается площадь и стоимость арендуемых домов. Это способствует росту финансовой составляющей этой категории в общей сумме затрат на аренду. В целом, рынок аренды в июле показал небольшое снижение по количеству сделок на фоне роста уровня затрат, что свидетельствует о повышении спроса на дорогостоящие объекты», - цитирует пресс-служба генерального директора агентства Park Lane Галину Мельникову.

По ее словам, прогнозы компании относительно перспектив рынка элитной недвижимости оптимистичны.

«Наши прогнозы на ближайшее время оптимистичны, поскольку впереди нас ждет активный сезон на рынке аренды, особенно в офисном и коммерческом сегментах», - отметила Мельникова.

Как сообщал УНИАН, по данным Park Lane, объем инвестиций в элитную недвижимость Киева в июле 2013 года по сравнению с июнем вырос на 74,6% – до 159,54 млн грн

Объем средств, потраченных на аренду элитной недвижимости Киева, в июне 2013 года по сравнению с маем текущего года вырос на 27% - до 1,24 млн грн.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день работают 6 филиалов компании. Park Lane является членом Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, а также Союза специалистов по недвижимости Украины.