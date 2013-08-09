В США цены на недвижимость демонстрируют самый быстрый рост с 2005 года

Цены на недвижимость в США продолжают расти. Согласно отчету Национальной ассоциации риелторов квадратный метр подорожал в 87% городов страны. Росту цен способствуют улучшение состояния экономики и сокращение безработицы, сообщают Вести.ru.

Риелторы также отмечают сокращение предложения на рынке. По сравнению с прошлым годом доступных для покупки объектов стало почти на 10% меньше.

Цены тем временем взлетели на 12%, показав самый быстрый рост с конца 2005 года. Отметим, что текущая тенденция может быть сломлена. В последнее время на рынке облигаций США наблюдается существенный рост доходностей, что напрямую влияет на ставки по ипотечным кредитам. Рост процентов по кредитам никогда не привлекал покупателей.

Самый сильный рост зафиксирован в Сакраменто и Атланте - почти 40%. Неплохой рост зафиксирован также в Форт-Майерс, Рино и Лас-Вегасе: на 36%, 33% и 31% соответственно.

В четверг Ассоциация ипотечных банков опубликовала доклад, в котором говорится, что доля сильно просроченных кредитов, то есть тех, у которых просрочка составляет более 90 дней, упала до минимальных отметок за 5 лет.