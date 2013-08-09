У застройщика отобрали 3 га земли в центре Киева

В Киеве суд по иску прокуратуры отменил решение Киевсовета о передаче в аренду строительной компании 3 га земли в центре города стоимостью почти 50 млн грн и вернул ее территориальной общине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, решением Киевсовета в 2007 году спорный участок по улице Анри Барбюса, 9, в Печерском районе был предоставлен в аренду одному из обществ для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисного комплекса с объектами социальной инфраструктуры, помещениями торгово-развлекательного и спортивно-оздоровительного назначения, заведениями общественного питания и паркингом.

Однако, как установила прокурорская проверка, участок был предоставлен строительной компании за счет земель, находившихся в постоянном пользовании Киевского геологоразведочного техникума, а его передача состоялась без согласования с Министерством образования и науки Украины, которое является распорядителем данного имущества.

Кроме того, как выяснилось, проект землеустройства относительно отведения этого участка под коммерческое строительство не соответствует требованиям земельного и природоохранного законодательства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признал незаконным и отменил упомянутое решение Киевсовета, а также заключенный на его основании договор аренды земли.

По решению суда застройщик лишен права пользования участком по улице Анри Барбюса, 9, и обязан вернуть его территориальной общине.