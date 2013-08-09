ГИУ с начала года рефинансировало ипотеку на 75 млн грн

С начала 2013 года Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 342 ипотечных кредита на сумму более чем 75 млн грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью Анну Волобуеву.

«С 1 по 8 августа Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 27 кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, направив на эти цели свыше 7 млн грн», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее словам, несмотря на период летних отпусков, граждане достаточно активно пользуются государственными механизмами в приобретении жилья.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение за январь-июнь 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличило чистую прибыль в 3,2 раза - до 7,32 млн грн.

По итогам 2012 года ГИУ снизило чистую прибыль на 21,17% - до 30,55 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.