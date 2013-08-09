Реконструкция охватит 5,2 млн кв. м устаревшего жилья

Комплексной реконструкцией кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда предполагается охватить 5,2 млн кв. м устаревшего жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) со ссылкой на Департамент госпрограмм и развития жилого строительства.

Согласно сообщению, такой проект уже реализуется в Днепровском районе Киева в микрорайоне «Соцгородок» (ул. Попудренко, Минина, Красноткацкая и Красногвардейская), где планируется построить более 400 тыс. кв. м жилья, а также объекты социальной сферы. Из устаревшего жилфонда данного микрорайона уже отселено 425 семей из 11 домов, 10 из которых уже снесены. Осталось отселить еще около 370 семей из 26 домов.

При этом в Минрегионе отмечают проблемы с отселением граждан, которые отказываются переезжать в предложенные квартиры и выдвигают неправомерные требования по предоставлению жилья большего по площади и количеству комнат, чем то, в котором они живут сейчас. В таких случаях заказчик вынужден решать эти вопросы в судебном порядке.

Также Минрегион сообщает, что Закон Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) обветшалого жилищного фонда», принятый в 2006 году, не решил всех правовых, экономических и социальных вопросов, связанных с этой проблемой. По мнению ведомства, необходимо урегулировать вопрос получения согласия на переселение всех жильцов домов, которые предусматриваются к снесению, на законодательном уровне

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена совместно с холдинговой компанией «Киевгорстрой» разработать проект и провести реконструкцию устаревшего жилого фонда на Подоле в Киеве.

Ранее глава Минрегиона Геннадий Темник сообщил, что в министерстве планируют начать реализацию пилотного проекта по сносу устаревшего жилого фонда и строительству на его месте новых домов в начале 2014 года. Принять участие в этом проекте уже изъявили желание 5 городов.

В начале июля депутаты предложили упростить условия отселения жильцов при проведении комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда. Согласно проекту закона №2496а, в частности, предлагается ограничиться согласием лишь более 60% собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений дома.