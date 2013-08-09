До конца года нотариусы будут проводить больше половины всех регистраций недвижимости

До конца 2013 года количество регистрационных действий с недвижимостью, осуществляемых нотариусами, может вырасти до 60%.

Об этом УНИАН сообщила Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр).

«Каждый месяц мы видим увеличение количества регистрационных действий, которые проводят нотариусы. Если с начала года этот показатель был на уровне 15-20%, то сегодня составляет почти 40%. Мы ожидаем, что до конца года эта цифра вырастет до 60%. Поскольку в нашем государстве работает около 7 тыс. нотариусов, то это значительно приблизило регистрационные услуги к людям, и теперь они могут регистрировать недвижимость там, где им удобно», - цитирует пресс-служба главу Укргосреестра Дмитрия Ворону.

Он также напомнил, что вскоре нотариусам могут разрешить выдавать выдержки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины (Минюст) намерено разрешить нотариусам делать выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество по запросу граждан, даже если их запрос не связан с совершением нотариальных действий.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно предоставления информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество» подан на рассмотрение Кабмина.

Сейчас нотариусы могут предоставлять выписки лишь в случае совершения нотариальных действий. Законопроектом планируется снять эти ограничения, и нотариус по запросу гражданина сможет предоставить любую выписку, не связывая это с совершением нотариальных действий.

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