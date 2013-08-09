В Киеве расширят штат регистраторов недвижимости

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) увеличит численность сотрудников регистрационных служб в Киеве на 20 человек, которые будут работать в отделах регистрации вещных прав на недвижимость.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Укргосреестра.

«Мы сегодня расширяем сеть и перераспределяем регистраторов с одних регионов в другие. Так, Киеву мы увеличили регистрационную службу на 20 человек. Те, кто займут эти должности, будут работать в отделах регистрации вещных прав на недвижимое имущество», - цитирует пресс-служба главу Укргосреестра Дмитрия Ворону.

По его словам, увеличение численности сотрудников регистрационных служб позволит повысить скорость обслуживания и качество предоставления услуг гражданам.

В настоящий момент в структуре отделений регистрационной службы Киева работает 103 человека.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано свыше 2,15 млн заявлений и запросов относительно недвижимости. При этом государственными регистраторами органов государственной регистрации прав зарегистрировано около 1,37 млн заявлений и запросов.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

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