Минрегионстрой прогнозирует активизацию строительства в Украине

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегионстрой) прогнозирует активизация строительной деятельности в Украине во втором полугодии 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозам Департамента развития строительной деятельности, ценообразования и экономики строительства, активизация произойдет за счет реализации проектов строительства в дорожной сфере и проектов, которые предусмотрены Государственной программой активизации развития экономики Украины. По данным Минрегионстроя, общий объем финансирования программ составит около 50 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, строительные предприятия Украины в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий незначительно вырос - на 0,2%, до 4,153 млрд грн, а по строительству нежилых зданий сократился на 18,9% - до 6,797 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 24,5% - до 12,013 млрд грн.

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