Всем пострадавшим от взрыва в доме в Луганске будет оказана материальная помощь - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что всем пострадавшим в результате взрыва газа в доме Луганска будет оказана материальная помощь.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Кроме того, по словам Азарова, вопрос относительно восстановления или реконструкции дома будет решен в ближайшее время.

Премьер-министр выразил соболезнования пострадавшим в результате ЧП в Луганске.

Также в Кабмине сообщили, что по последним данным, в результате взрыва в Луганске 1 человек погиб, 10 человек госпитализированы (из них 3 детей) с травмами различной степени, угрозы их жизни нет.

Как сообщалось, взрыв в Луганске произошел 11 августа днем на 6-м этаже 14-этажного жилого дома на улице Шевченко, 4. Ударная волна повредила бетонные перегородки на пятом, шестом и седьмом этажах.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

В настоящее время дом отключен от газоснабжения и электричества. Спасательная операция продолжается. Эвакуированы 60 жителей дома.