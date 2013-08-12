В Луганске под завалами дома найдено тело второй жертвы взрыва газа

В Луганске под завалами 13-этажного дома, где 11 августа произошел взрыв газа, найдено и извлечено тело 73-летней женщины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в 12:29 луганские спасатели получили сообщение о взрыве газа в 13-этажном жилом доме на ул. Шевченко, 4. Было разрушено перекрытие в 3-х квартирах на 5-ом и 6-ом этажах, а также частично – фасадная стена дома. Взрывной волной выбиты оконные и балконные рамы в 2 подъездах и в соседних зданиях.

Спасатели из-под завалов освободили 6 человек (среди которых двое детей) и доставили в больницы города. Всего с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения Луганска госпитализированы 10 человек (из них трое детей). В одной из квартир бойцами ГСЧС было найдено тело погибшего мужчины. Из дома эвакуированы 60 жителей.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Психологической службой оказывается необходимая помощь пострадавшим жителям дома. Расселение проводится в общежитие Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Для ликвидации последствий взрыва привлечены 79 спасателей ГСЧС Украины и 21 единица техники. Всего на месте происшествия работают 164 человека и 43 единицы техники. Продолжаются работы по разборке завалов и укреплению строительных конструкций. Причина и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.