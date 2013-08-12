Киевляне оплатили коммунальные услуги более чем на 100%

В июле 100-процентный уровень оплаты киевлянами жилищно-коммунальных услуг среди домов коммунальной формы собственности превышен во всех районах столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В июле уровень уплаты среди домов коммунальной формы собственности с учетом погашенной задолженности увеличился по сравнению с июнем почти на 6% - с 97,59% до 103,53%. Согласно информации коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), наилучшие показатели – в Голосеевском (106,78%) и Печерском (105,83%) районах.

Уровень текущей уплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 92,48%, что превышает показатель прошлого месяца на 4,1%. В лидерах – Голосеевский (95,53%) и Дарницкий (94,82%) районы.

На последних позициях в июле по уровню текущей уплаты – Оболонский (91,61%) и Днепровский районы (91,37%), по уровню уплаты с учетом погашенной задолженности – Днепровский (102,24%) и Святошинский (102,72%) районы.

Уровень уплаты с учетом погашенной задолженности среди домов ЖСК и ОСМД, которые обслуживаются в КП «ГИВЦ», в этом месяце также повысился и достиг 102,31% и 103,35% соответственно.

В целом среди домов всех форм собственности, которые обслуживаются в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр», уровень уплаты с учетом погашенной задолженности составляет 103,78%.

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