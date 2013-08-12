Азаров поручил украсить столицу к Дню Независимости. Все мероприятия профинансированы

Премьер-министр Николай Азаров поручил киевским властям украсить столицу к празднованию 22-й годовщины Независимости Украины.

Об этом говорилось в ходе очередного заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 22-й годовщины Независимости Украины, сообщили УНИАН Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается, Азаров констатировал, что подготовка идет планово, все мероприятия профинансированы.

"Киев должен приобрести праздничный вид. Он должен быть чистым, ухоженным и празднично украшенным", - сказал Азаров.

В свою очередь первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко отметил, что столичная власть уже начала подготовку к празднованию Дня Независимости. В частности, к этой дате в Киеве откроют три новых парка.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Сергей Глущенко также проинформировал, что к празднику будут проведены первые всеукраинские семейные спортивные игры и финалы по футбола, стритболу и другим игровым видам спорта.

Кроме того, заместитель министра науки и образования Борис Жебровский сообщил, что министерство обратилось к совету студенческого самоуправления с инициативой провести акцию "Поздравь друзей через интернет".