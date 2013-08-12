Государство снова попытается урегулировать риелторскую деятельность

Министерство экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития) подготовило проект закона «Об особенностях осуществления риелторской деятельности», в котором определяется правовая основа для осуществления риелторской деятельности в Украине и основные нормы ее госрегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Разработанный документ будет определять правовые, экономические и организационные принципы в этой сфере, подготовленные с учетом прогрессивной международной практики. Принятие закона позволит определять соответствие уровня профессиональной деятельности участников рынка риелторских услуг и надежнее защищать права и законные интересы потребителей риелторских услуг», - цитирует пресс-служба директора Департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игоря Шевердина.

Согласно проекту закона, обнародованному на сайте министерства, максимальный размер оплаты риелторских услуг может быть ограничен 3% от стоимости недвижимого имущества.

Также законопроект предусматривает, что Минэкономразвития будет формировать и вести Госреестр риелторов и субъектов риелторской деятельности. Предполагается, что доступ к информации этого Госреестра будет бесплатным и без каких-либо ограничений через официальный сайт Минэкономразвития.

При этом риелторскую деятельность смогут осуществлять только те субъекты, которые внесены в Госреестр.

В проекте закона указано, что стать риелтором может гражданин Украины или же иностранец, находящийся на территории Украины на законных основаниях, который должен иметь высшее образование, владеть государственным языком, а также пройти обучение по программе подготовки по вопросам осуществления риелторской деятельности или стажировку в течение одного года в составе риелторской конторы, а затем сдать квалификационный экзамен. После этого риелтор получает квалификационное свидетельство, и его регистрируют в Государственном реестре риелторов и субъектов риелторской деятельности.

В случае принятия данного законопроекта парламентом и его подписания Президентом он вступит в силу через год со дня его публикации.

Проект закона размещен на сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения.

Напомним, в Украине неоднократно пытались законодательно урегулировать риелторскую деятельность. Так, в июне 2007 года Верховная Рада не поддержала законопроект №3499 «О риелторской деятельности», автором которого выступал народный депутат от Партии регионов Игорь Прасолов, в настоящее время возглавляющий Министерство экономического развития и торговли Украины.

В июле 2011 года Прасолов зарегистрировал в парламенте новый законопроект «О риелторской деятельности» (№8781).

В ноябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Радой законопроекта о риелторской деятельности. В марте 2012 года Минэкономразвития обнародовал на своем сайте законопроект «Об особенностях ведения риелторской деятельности», который не был зарегистрирован в парламенте. Ряд общественных риелторских организаций выступили против предложенного министерством проекта закона и обратились к руководству страны с просьбой взять за основу законопроект о риелторской деятельности Прасолова.