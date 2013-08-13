Проект программы аренды жилья с правом выкупа уже согласован, дело за Кабмином

Проект программы аренды жилья с правом выкупа, которая позволит гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа под 3% годовых в гривне, уже согласован всеми профильными министерствами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) со ссылкой на начальника управления связей с общественностью ведомства Анну Волобуеву.

«По состоянию на 12 августа, проект согласован со всеми профильными министерствами. Но чтобы этот механизм заработал, программа должна быть принята постановлением Кабинета министров. В случае позитивного решения правительства по этому вопросу можно будет существенно сократить количество очередников», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее словам, данная программа ориентирована, прежде всего, на работников бюджетной сферы (учителей, врачей и представителей других социальных групп), уровень доходов которых не позволяет им приобрести отдельное жилье, в том числе используя классический кредитный механизм.

В пресс-службе ГИУ также напомнили, что, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), в очереди на получение жилья находится более 1 млн граждан.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение с начала 2013 года по состоянию на 9 августа рефинансировало 342 ипотечных кредита на сумму более 75 млн грн.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ГИУ за январь-июнь 2013 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,32 млн грн.

По итогам 2012 года ГИУ снизило чистую прибыль на 21,17% - до 30,55 млн грн.

Кабинет министров постановлением №391 от 3 июня 2013 года сократил уставный капитал ГИУ на 20,6%, или на 196 млн 92,755 тыс. грн, - до 755,66 млн грн.

Справка УНИАН. Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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