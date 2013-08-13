Опосредованная стоимость строительства жилья повышена на 1,6% - до 5 226 грн

Показатель средней опосредованной стоимости строительства 1 кв. м жилья в Украине на 1 июля 2013 года утвержден на уровне 5 226 грн, что на 1,6% превышает показатель, установленный на 1 января 2013 года.

Соответствующие изменения закреплены приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) №369 от 7 августа 2013 года.

Согласно документу, для Киева максимальное значение опосредованной стоимости строительства жилья с 1 июля текущего года установлено на уровне 6 079 грн/кв. м.

Кроме того, среди регионов самые высокие показатели опосредованной стоимости строительства установлены в Донецкой области – 5 453 грн/кв. м, Севастополе – 5 436 грн/кв.м и АР Крым – 5 519 грн/кв. м. Самые низкие показатели установлены в Житомирской – 4 523 грн/кв. м, Закарпатской – 4 501 грн/кв. м и Кировоградской областях – 4 477 грн/кв. м.

Как сообщал УНИАН, Минрегион установил опосредованную стоимость строительства жилья в Украине на 1 июля 2012 года на уровне 5 142 грн/кв. м.

Данный показатель был сохранен и на 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. Показатели опосредованной стоимости строительства применяются при определении объемов государственных инвестиций, направляемых на строительство жилья, а также размера льготных кредитов, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством.

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