Азаров поручил Вилкулу активизировать подготовку к отопительному сезону

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу активизировать подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Лето еще продолжается. Но работа по подготовке к следующему осенне-зимнему сезону должна идти полным темпом. На сегодняшний день работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону выполнены на 75%.

По данным Минрегиона, к зиме подготовлено уже 133 тысячи жилых домов, 15 тысяч школ, 11 тысяч детских садов и 5,3 тысяч больниц. В соответствии с графиком подготовлено к эксплуатации 17 тысяч котельных", - сообщил Азаров.

Он отметил, что самыми высокими темпами проходит подготовка к зиме котельных в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Тернопольской, Ривненской, Харьковской областях и городе Севастополе. Кроме того, отремонтировано 1070 километров водопроводных сетей и 424 километра канализационных сетей. Заготовлено почти 4,5 миллионов тонн угля и созданы запасы жидкого топлива в объеме около 59 тысяч тонн.

"Отмечу, что, кроме дорожной техники, для уборки снега зимой будет подготовлено 93 тысяч единиц шанцевого инструмента и закуплено более миллиона тонн посыпочного материала и реагентов. Это очень неплохо, особенно, если вспомнить прошлую зиму. Минрегион создал 4 мобильных группы для проверки в регионах фактического состояния подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период. Поручаю вице-премьер-министру Александру Вилкулу активизировать подготовку к отопительному сезону. Особое внимание сейчас уделить окончательной ликвидации выявленных аварийных ситуаций, созданию «запаса прочности» на объектах жизнеобеспечения. Этот процесс необходимо контролировать ежедневно", - отметил Азаров.

Он обратил особое внимание на вопрос тарифообразования, улучшения состояния расчетов теплокоммунэнерго за природный газ. Отчет о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимнем периоде 2013/14 года и о состоянии расчетов за потребленные энергоносители правительство рассмотрит на ближайшем заседании.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Александр Вилкул заявил, что работы по подготовке к новому отопительному сезону выполнены на 75%. При этом готовность столицы к отопительному сезону на уровне 85%.