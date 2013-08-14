Ввод в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 13%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,3% - до 3,679 млн кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат), уточнив, что в этих цифрах не учтены данные, не поступившие в установленные сроки от отдельных местных органов.

По данным Госстата, 861,4 тыс. кв. м (23,4% от общего объема) жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья в І полугодии без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 2,817 млн кв. м.

Согласно сообщению Госслужбы статистики, в городских населенных пунктах в январе-июне 2013 года введено 2,534 млн кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 1,144 млн кв. м. При этом 64,7% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 34,4% – в домах с двумя и более квартирами и 0,9% – в общежитиях.

Всего в первом полугодии введено в эксплуатацию 30,626 тыс. квартир, из которых однокомнатных – 28,4%, двухкомнатных – 24,2%, трехкомнатных – 20% и др. Средняя площадь квартир составила 48,8 кв. м, 77,5 кв. м и 114,3 кв. м соответственно.

В Киеве и АР Крым в январе-июне 2013 года было введено в эксплуатацию 25,2% от общего объема жилья, еще 26,1% - в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В частности, в Киеве и АРК введено 507 тыс. кв. м и 419 тыс. кв. м жилья соответственно.

За счет средств госбюджета в январе-июне 2013 года введено всего лишь 11,4 тыс. кв. м жилья (0,3% от общего объема), что на 51,4% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам первого полугодия зафиксировано в восьми областях Украины. Наибольшее снижение зафиксировано в Волынской области - на 31,8%.

Наилучшие показатели роста в январе-июне 2013 года (без учета временного порядка) зафиксированы в Луганской, Херсонской и Черниговской областях – более чем в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) сообщало, что объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года составил 4,522 млн кв. м, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году, по данным Госстата, в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше, чем в 2011 году.