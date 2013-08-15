Повышение коммунальных тарифов уже отменено в 20 населенных пунктах - Вилкул

Решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже отменено в 20 населенных пунктах Украины.

Об этом вице-премьер-министр Александр Вилкул сообщил во время всеукраинского селекторного совещания с руководителями регионов, проинформировали УНИАН в пресс-службе Вилкула.

«В регионах, где не выполнено решение относительно стабильности тарифов на услуги ЖКХ, правительство принимает конкретные меры. В каждом регионе работают рабочие группы. Они, в случае нахождения нарушений, обращаются в Госфининспекцию, Антимонопольный комитет, в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер. Благодаря этому повышение тарифов на услуги ЖКХ уже отменено в 20 населенных пунктах», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что для обеспечения стабильности тарифов на коммунальные услуги необходимо осуществлять модернизацию оборудования, внедрять энергосберегающие технологии путем привлечения инвестиций в отрасль.

«Это путь, по которому прошли страны Восточной Европы с целью повышения качества коммунальных услуг», – сказал Вилкул.

Пресс-служба вице-премьера приводит список населенных пунктов, в которых отменено решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги:

- в пгт Турбов Липовецкого района Винницкой области - тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в с. Новополье Криворожского района Днепропетровской области - тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в г. Брянка Луганской области - тарифы на тепловую энергию

- в г. Баштанка Николаевской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в с. Привольное Николаевской области - тарифы на услуги по водоснабжению;

- в пгт Клесов Ривненской области - тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в г. Березное Ривненской области - тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений;

- в с. Басовка Сумского района Сумской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в с. Алексеевка Сумского района Сумской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в с. Кровное Сумского района Сумской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в с. Юнаковка Сумского района Сумской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в пгт Хотынь Сумского района Сумской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в пгт Товсте Тернопольской области – тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в с. Новая Ивановка Лозовского района Харьковской области - тарифы на услуги по водоснабжению;

- в с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области - тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в пгт Эсхар Чугуевского района Харьковской области - тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

- в пгт Кегичевка Харьковской области - тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий;

- в с. Фрунзе Генического района Херсонской области – тарифы на услуги по водоснабжению;

- в г. Христиновка Черкасской области – тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу.

Как сообщал УНИАН, в конце июля – в начале августа органы местного самоуправления повысили стоимость услуг по водоснабжению, водоотводу, содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в некоторых населенных пунктах в АР Крым, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

7 августа премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина поручил вице-премьер-министру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.