Данные Госстата о строительстве жилья в Украине оказались заниженными

Данные Государственной службы статистики о вводе в эксплуатацию 3,679 млн кв. м жилья в январе-июне текущего года не соответствуют действительности, реальный показатель составляет 4,522 млн кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция).

Как говорится в сообщении, причины такой разницы в расхождениях между количеством респондентов, которые предоставили информацию Госстату, и теми, кто реально ввел жилье в эксплуатацию согласно данным Единого реестра документов разрешительного характера в строительстве, который ведет инспекция.

«Данные Госстата формируются на основании статистических отчетов, которые не обязательно относятся к отчетному периоду. Кроме того, десять регионов не предоставили Госстату в установленные сроки соответствующие данные. К примеру, согласно отчетности статистов, Луганская область за первое полугодие ввела в эксплуатацию 63,2 тыс. кв. м жилья, а по данным Единого реестра этот показатель составляет 221,5 тыс. кв. м. Как видите, это существенная разница. Поэтому сравнивать данные первого полугодия 2012 года и неполные данные аналогичного периода 2013 года некорректно», - цитирует пресс-служба Минрегиона первого заместителя главы Госархстройинспекции Анатолия Григора.

Кроме того, по его словам, законодательство, регулирующее строительную деятельность в стране, в течение последних лет существенно изменилось, что также повлияло на сбор необходимых статистических данных. Как объяснил Григор, статистические службы пока не обеспечены специалистами, которые смогли бы профессионально, исходя из нового строительного законодательства, аккумулировать необходимые статистические данные.

Замглавы Госархстройинспекции также отметил, что сегодня ведется совместная работа инспекции и Госстата по усовершенствованию сбора статистической отчетности в части принятия в эксплуатацию жилья. При этом конечным этапом дерегуляции и админреформы строительной отрасли, в частности, в сфере жилищного строительства, должна стать передача функций ведения статотчетности относительно ввода в эксплуатацию жилья от Госстата в систему ведомственной статистики. По мнению чиновника, это уменьшит бюрократические нагрузки на индивидуальных застройщиков.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,3% - до 3,679 млн кв. м.

По данным Госстата, 861,4 тыс. кв. м (23,4% от общего объема) жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья в І полугодии без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 2,817 млн кв. м.

По данным Минрегиона, объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года составил 4,522 млн кв. м, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году, по данным Госстата, в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше, чем в 2011 году.

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