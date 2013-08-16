Азаров поручил проверить все дома, где установлено индивидуальное отопление

Премьер-министр Николай Азаров считает кампанию по установке автономного отопления в жилых домах недальновидным решениям предыдущего правительства.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я об этом говорил на месте аварии в Луганске (взрыв в жилой многоэтажке 11 августа – УНИАН) и дал соответствующие указания. К большому сожалению, может быть, вы помните, предыдущее правительство активно проводило кампанию по установке индивидуального отопления нашими людьми. В результате мы имеем сейчас очень сложную ситуацию, когда в домах, где отсутствует необходимая вентиляция, вытяжки, было установлено газовое оборудование, и за последние несколько лет произошло более 20 аварий", - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что правительством даны указания проверить абсолютно все дома, где установлено индивидуальное отопление, и при необходимости провести работы по улучшению системы вентиляции.

"Таким образом, это не только мина замедленного действия, эти решения привели к тому, что значительно ухудшилась рентабельность работы централизованных котельных. Представьте себе, котельная отапливает несколько многоквартирных домов, треть жителей перешла на индивидуальное отопление, а две трети продолжают получать горячую воду и отопление от этой котельной. А мощности-то котельной остались те же самые, затраты остались те же самые, а платежи котельная получает на одну треть меньше. Вот Вам пример, когда абсолютно недальновидное решение привело не только к экономическим потерям, но и, к большому сожалению, к трагедиям", - подчеркнул глава правительства.